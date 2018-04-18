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Гриневич розповіла, про що говорили на закритій зустрічі з Порошенком

Середа, 18 квітня 2018, 18:48

Президент Петро Порошенко на закритій зустрічі з Кабміном обговорював питання створення єдиної помісної православної церкви, налагодження взаємодії держінститутів та введення санкцій проти Росії, аналогічних американським.

Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич на брифінгу після засідання уряду в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Говорили про декілька питань, починаючи з Української помісної церкви. Поінформував нас президент про результати його зустрічі (з Вселенським патріархом Варфоломієм 9 квітня – ред.) в Стамбулі, так як це дуже важлива подія", – розповіла Гриневич.

За її словами, обговорювалося також питання налагодження взаємодії парламенту, президента і Кабміну "в ці складні часи, перед викликами, які перед нами зараз стоять".

"Викликів дуже багато. У нас пройшло два роки роботи уряду, є що підсумувати. Але наступний період теж перед собою ставимо виклики", – сказала міністр.

"Ми також обговорювали питання щодо санкцій (проти РФ – ред)... Зараз в уряді готується цей проект, проводяться узгодження, безліч нарад. Ми працюємо над цим важливим документом, який після оприлюднення буде заслуговувати на окрему увагу медіа", – зазначила Гриневич.

Раніше повідомлялось, що у вівторок ввечері, 17 квітня, в Адміністрації президента відбулась зустріч Петра Порошенка і всього складу уряду.

"Українська правда" у Threads

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