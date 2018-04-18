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Гриневич рассказала, о чем говорили на закрытой встрече с Порошенко

Среда, 18 апреля 2018, 18:48

Президент Петр Порошенко на закрытой встрече с Кабмином обсуждал вопрос создания единой поместной православной церкви, налаживание взаимодействия госинститутов и введение санкций против России, аналогичных американским.

Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич на брифинге после заседания правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Говорили о нескольких вопросах, начиная с Украинской поместной церкви. Проинформировал нас президент о результатах его встречи (с Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля – ред.) в Стамбуле, так как это очень важное событие", – рассказала Гриневич.

По ее словам,обсуждался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента и Кабмина "в эти сложные времена, перед вызовами, которые перед нами сейчас стоят".

"Вызовов очень много. У нас прошло два года работы правительства, есть что подытожить. Но следующий период тоже перед собой ставим вызовы", – сказала министр.

ы также обсуждали вопрос по санкциям (против РФ – ред.)... Сейчас в правительстве готовится этот проект, проводятся согласования, множество совещаний. Мы работаем над этим важным документом, который после обнародования будет заслуживать отдельного внимания медиа", – отметила Гриневич .

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 17 апреля, в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко и всего состава правительства.

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