Бойовики обстріляли позиції АТО з мінометів і гранатометів, є поранений

Від початку доби бойовики 20 разів обстріляли позиції Збройних Сил України, один військовослужбовець поранений.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 18 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти "Бутівка"", - йдеться у повідомленні.

Біля Пісків бойовики застосовували 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперську зброю.

Також з гранатометів бойовики відкривали вогонь по оборонцях Водяного, Талаківки, Богданівки та Авдіївки.

"Крім цього, з озброєння БМП агресор обстріляв наші укріплення під Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Невельського і Талаківки, стрілецької зброї – в районі Лебединського, Мар’їнки, Верхньоторецького та Авдіївки, а неподалік Гнутового – вівся снайперський вогонь", - зазначають у штабі АТО.

На Луганському напрямку бойовики застосували великокаліберні кулемети по українських позиціях під Новолуганським, а снайперську зброю –поблизу Майорська та Новгородського.