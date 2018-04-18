Боевики обстреляли позиции АТО из минометов и гранатометов, есть раненый

С начала суток боевики 20 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, один военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 18 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", - говорится в сообщении.

Возле Песков боевики применяли 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

Также из гранатометов боевики открывали огонь по защитникам Водяного, Талаковки, Богдановки и Авдеевки.

"Кроме этого, из вооружения БМП агрессор обстрелял наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки, а неподалеку Гнутово - велся снайперский огонь", - отмечают в штабе АТО.

На Луганском направлении боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под Новолуганском, а снайперское оружие -поблизу Майорска и Новгородского.