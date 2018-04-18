Мінспорту "уточнило" наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ

Міністерство молоді та спорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, що проходять на території країни агресора Росії.

Про це повідомляє 18 квітня очільник відомства Ігор Жданов.

Попередній документ прямо забороняв участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ, в нинішньому ж – забороняється фінансувати таку участь за рахунок коштів із державного бюджету.

"Враховуючи автономію спорту та Олімпійську хартію, я не можу фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на змагання закордон. Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країн агресора", – пише Жданов у Facebook.

Водночас міністр стверджує, що "суті рішення це не міняє".

"Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", – запевнив Жданов.

Він наголосив, що міністерство і він сам, незмінні у своїй позиції – категорично проти участі збірних команд у змаганнях в Росії.

"Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки - несуть відповідні федерації та персонально ті атлети, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені", – зазначив Жданов.

Раніше у середу Асоціація спортивної боротьби України оприлюднила заяву, де зокрема пояснювала, що її спортсмени брали участь у чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у російському місті Каспійську на законних підставах.

АСБУ також опублікувало наказ Мінмолодьспорту від 11 квітня 2018 року, яким попередній наказ про заборону участі українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Російської Федерації від 14 березня, визнається таким, що втратив чинність.

В документі зокрема вказано, що федераціям спорту рекомендовано утримуватись від участі в змагання на території Росії.

Асоціація спортивної боротьби України пояснює, що неучасть у чемпіонаті Європи, що проходив в РФ, унеможливлювала подальшу участь українських спортсменів у чемпіонаті світу, та привела б до дискваліфікації спортивної федерації на термін до 3 років, що в свою чергу ставить під загрозу участь в Олімпійських іграх 2020 року.