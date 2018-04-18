Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінспорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ

Середа, 18 квітня 2018, 19:06
Мінспорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ

Міністерство молоді та спорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, що проходять на території країни агресора Росії.

Про це повідомляє 18 квітня очільник відомства Ігор Жданов.

Попередній документ прямо забороняв участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ, в нинішньому ж – забороняється фінансувати таку участь за рахунок коштів із державного бюджету.

"Враховуючи автономію спорту та Олімпійську хартію, я не можу фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на змагання закордон. Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країн агресора", – пише Жданов у Facebook.

Водночас міністр стверджує, що "суті рішення це не міняє".

"Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", – запевнив Жданов.

Він наголосив, що міністерство і він сам, незмінні у своїй позиції – категорично проти участі збірних команд у змаганнях в Росії.

"Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки - несуть відповідні федерації та персонально ті атлети, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені", – зазначив Жданов.

Раніше у середу Асоціація спортивної боротьби України оприлюднила заяву, де зокрема пояснювала, що її спортсмени брали участь у чемпіонаті Європи  зі спортивної боротьби у російському місті Каспійську на законних підставах.

АСБУ також опублікувало наказ Мінмолодьспорту від 11 квітня 2018 року, яким попередній наказ про заборону участі українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Російської Федерації від 14 березня, визнається таким, що втратив чинність.

В документі зокрема вказано, що федераціям спорту рекомендовано утримуватись від участі в змагання на території Росії.

 

Асоціація спортивної боротьби України пояснює, що неучасть у чемпіонаті Європи, що проходив в РФ, унеможливлювала подальшу участь українських спортсменів у чемпіонаті світу, та привела б до дискваліфікації спортивної федерації на термін до 3 років, що в свою чергу ставить під загрозу участь в Олімпійських іграх 2020 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: спортРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
спорт
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: