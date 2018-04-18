Минспорта "уточнило" приказ о запрете украинским спортсменам ездить в РФ

Министерство молодежи и спорта уточнило приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, проходящих на территории страны агрессора России.

Об этом сообщает 18 апреля глава ведомства Игорь Жданов.

Предыдущий документ прямо запрещал участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, в нынешнем же - запрещается финансировать такое участие за счет средств из государственного бюджета.

"Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора", – пишет Жданов в Facebook.

В то же время министр утверждает, что "сути решение это не меняет".

"Средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никаких выплат государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислен не будет", – заверил Жданов.

Он отметил, что министерство и он сам, неизменны в своей позиции - категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России.

"Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия - несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены", – отметил Жданов.

Ранее в среду Ассоциация спортивной борьбы Украины обнародовала заявление, в котором в частности объясняла, что ее спортсмены принимали участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе в российском городе Каспийске на законных основаниях.

АСБУ также опубликовало приказ Минмолодежспорта от 11 апреля 2018 года, которым предыдущий приказ о запрете участия украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации от 14 марта, признается утратившим силу.

В документе, в частности указано, что федерациям спорта рекомендовано воздержаться от участия в соревнования на территории России.

Ассоциация спортивной борьбы Украины объясняет, что неучастие в чемпионате Европы, который проходил в РФ, делало невозможным дальнейшее участие украинских спортсменов в чемпионате мира, и повлекло бы дисквалификацию спортивной федерации на срок до 3 лет, что в свою очередь ставит под угрозу участие в Олимпийских играх 2020 года.