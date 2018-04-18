Медведчук про початок війни на Донбасі: Я не вважаю Росію агресором
Кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором у війні на Донбасі.
Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle, яке брала дочка Бориса Нємцова Жанна.
"Дивіться, я не вважаю Росію в цій ситуації агресором, тому що якщо казати про Росію агресора, тоді треба перекреслити і поставити хрест, що я сказав, оцінюючи цей закон на Мінських угодах", - сказав Медведчук, відповідаючи на питання, хто винуватий у розв’язанні війни на Донбасі від самого початку.
За його словами, війна почалася, бо "люди на Донбасі не погодились із приходом нової влади".
"Конфлікт, який мав місце і розв’язався десь наприкінці березня – на початку квітня на Донбасі, це конфлікт між людьми, які перебували на Донбасі і які не погодились із приходом нової влади і з політиками нової влади. Це був протест", - стверджує Медведчук.
Однак він відмовився назвати війну на Донбасі "громадянською".
"Ні, я би так не визначив. Це протистояння громадян однієї частини країни стосовно іншої", - надав своє пояснення Медведчук.
Як повідомлялося, Медведчук казав, що на переговорах з Володимиром Путіним обговорює ті питання, про які його попросив президент України Петро Порошенко.