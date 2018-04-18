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Медведчук о начале войны на Донбассе: Я не считаю Россию агрессором

Среда, 18 апреля 2018, 22:53

Кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором в войне на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое брала дочь Бориса Немцова Жанна.

"Смотрите, я не считаю Россию в этой ситуации агрессором, потому что если говорить о России агрессоре, тогда надо перечеркнуть и поставить крест, что я сказал, оценивая этот закон на Минских соглашениях", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос, кто виноват в развязывании войны на Донбассе с самого начала.

По его словам, война началась, потому что "люди на Донбассе не согласились с приходом новой власти".

"Конфликт, который имел место и развязался примерно в конце марта - начале апреля на Донбассе, это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти. Это был протест", - утверждает Медведчук.

Однако он отказался назвать войну на Донбассе "гражданской".

"Нет, я бы так не определил. Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другой", - дал свое объяснение Медведчук.

Как сообщалось, Медведчук сказал, что на переговорах с Владимиром Путиным обсуждает те вопросы, о которых его попросил президент Украины Петр Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ДонбассМедведчукРосcия
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