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Затоплення радіоактивної шахти на Донбасі може стати другим Чорнобилем - Семерак

Четвер, 19 квітня 2018, 02:57
Затоплення радіоактивної шахти на Донбасі може стати другим Чорнобилем - Семерак

Можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки не лише України, а й сусідніх країн.

Про це заявив міністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак після засідання Комітету парламентської асоціації Україна–ЄС у Страсбурзі, передає прес-служба відомства.

"Планами бойовиків збентежені не лише експерти - атомники, а й міжнародні організації, відповідальні за безпеку в регіоні.

Я поінформував європейських парламентарів про цю надзвичайну ситуацію, де наполягав про внесенні цього питання до всіх переговорних груп по врегулюванню ситуації на Донбасі і, зокрема, на  допущенні представників місії ОБСЄ для здійснення екологічного моніторингу на "Юнкомі", - підкреслив Семерак.

"Те, в що "бавляться" бойовики, є нічим іншим, як тероризмом та політичним шантажем, який ставить під загрозу найдорожче, що є у людини - її життя. Це поза межами нормального людського сприйняття. Наше спільне з міжнародною спільнотою завдання  - не допустити радіаційної катастрофи", - наголосив він.

"Ситуація із "Юнкомом" - жахливий приклад того, що екологічні проблеми справді не мають мап та кордонів.

Ми також маємо усвідомлювати, що на непідконтрольних територіях, крім "Юнкома", є ще 35 непрацюючих шахт, затоплення яких тільки поглибить вже наявну екологічну кризу на Донбасі", - зазначив міністр.

Він нагадав, що торік ОБСЄ провела попередній моніторинг екологічної ситуації. Тоді експерти стверджували, що затоплення цих шахт може впливати на стан підземних вод по всій території Донецької та Луганської областей і за їх межами.

Також подальше затоплення шахт може впливати на рівень грунтових вод, спричинити просідання грунтів, що може призвести до руйнування промислових і інфраструктурних об'єктів, газо- і водопроводів.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі вирішили затопити шахту "Юнком" під Донецьком, що загрожує отруєнням  питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній.

США закликають Росію і її бойовиків діяти відповідально.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасекологіяСША
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