Окупанти на Донбасі вирішили затопити шахту "Юнком" під Донецьком, що загрожує отруєнням питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній. США закликають Росію і її бойовиків діяти відповідально.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Гезер Нойєрт.

"Плани російських бойовиків затопити закинуту вугільну шахту "Юнком" - місце проведення ядерного випробування в СРСР в 1979 році - можуть загрожувати питній воді тисяч українців у східній Україні, що знаходиться під контролем Росії. Ми настійно закликаємо Росію і підконтрольні їй органи діяти відповідально", - наголошується в заяві.

