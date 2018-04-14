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В ОРДО затоплять радіоактивну шахту. США закликали до відповідальності

Субота, 14 квітня 2018, 03:17
В ОРДО затоплять радіоактивну шахту. США закликали до відповідальності

Окупанти на Донбасі вирішили затопити шахту "Юнком" під Донецьком, що загрожує отруєнням  питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній. США закликають Росію і її бойовиків діяти відповідально.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Гезер Нойєрт.

"Плани російських бойовиків затопити закинуту вугільну шахту "Юнком" - місце проведення ядерного випробування в СРСР в 1979 році - можуть загрожувати питній воді тисяч українців у східній Україні, що знаходиться під контролем Росії. Ми настійно закликаємо Росію і підконтрольні їй органи діяти відповідально", - наголошується в заяві.

Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики вирішили затопити шахту "Юнком".

"Персонал шахти "Юнком" в Бунге (колишній Юнокомунарівськ, не перебуває під державним контролем, 43 км на північний схід від Донецька) повідомив СММ, що деякі з шахтних насосів будуть зупинені орієнтовно 14 квітня, і шахта буде поступово затоплена", - йдеться у звіті СММ за 12 квітня.

"Співробітники шахти також повідомили СММ, що незрозуміло, як ймовірні протікання або підвищений тиск через затоплення шахти можуть загрожувати цілісності капсули", - повідомили спостерігачі.

За їх словами, нинішній статус капсули невідомий.

Раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, попереджав, що на окупованих територіях Донбасу є небезпечні об'єкти, які можуть стати причиною поширення радіації в регіоні.

Зокрема, він повідомив про об'єкт під назвою "Кліваж", де в 1979 році був проведений невеликий ядерний вибух потужністю 0,3 кт.

"Вибух був проведений на шахті "Юнком" на глибині близько 900 м, його метою було припинення накопичення метану в стовбурах шахти. У результаті вибух не допоміг, і через рік на шахті знову стався викид метану. Раніше на шахті діяла система відкачування води, яка не допускала її до зони вибуху. Зараз же шахта знаходиться на непідконтрольній території ", - розповів міністр.

Як повідомлялося, на Донбасі відсутня якісна питна вода, а в Маріуполі є загроза її нестачі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасекологіяСША
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