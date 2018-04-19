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Затопление радиоактивной шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем - Семерак

Четверг, 19 апреля 2018, 02:57
Затопление радиоактивной шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем - Семерак

Возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе несет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после заседания Комитета парламентского ассоциации Украина-ЕС в Страсбурге, передает пресс-служба ведомства.

"Планами боевиков обескуражены не только эксперты-атомщики, но и международные организации, ответственные за безопасность в регионе.

Я проинформировал европейских парламентариев об этой чрезвычайной ситуации, где настаивал о внесении этого вопроса во всем переговорные группы по урегулированию ситуации на Донбассе и, в частности, на допуске представителей миссии ОБСЕ для осуществления экологического мониторинга на "Юнкоме", - подчеркнул Семерак.

"То, во что "играют" боевики, является ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое, что есть у человека - его жизнь. Это за пределами нормального человеческого восприятия. Наша общая с международным сообществом задача - не допустить радиационной катастрофы", - отметил он.

"Ситуация с "Юнкомом" - ужасный пример того, что экологические проблемы действительно не имеют карт и границ.

Мы также должны понимать, что на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только углубит уже имеющий экологический кризис на Донбассе", - добавил министр.

Он напомнил, что в прошлом году ОБСЕ провела предварительный мониторинг экологической ситуации. Тогда эксперты утверждали, что затопление этих шахт может влиять на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами.

Также последующее затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов, что может привести к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

Как сообщалось, оккупанты на Донбассе решили затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в ней.

США призывают Россию и ее боевиков действовать ответственно.

Темы: ДонбассэкологияСША
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