У Києві громадський транспорт змінить маршрути руху через півмарафон

КП "Київпастранс" вніс зміни у роботу громадського транспорту 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням півмарафону.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Від початку руху 21 квітня і до 22:00 22 квітня у зв’язку перекриттям вулиць Петра Сагайдачного і Григорія Сковороди та Контрактової площі автобуси № 62 та 115 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

- Автобуси № 62 їхатимуть від Ботанічного саду до вулиці Петра Сагайдачного за звичайним маршрутом, далі – вулиця Андріївська – вулиця Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі – за звичайним маршрутом;



- Автобуси № 115 курсуватимуть від залізничного вокзалу "Дарниця" до вулиці Спаської за звичайним маршрутом, далі – вулиця Волоська – вулиця Іллінська – вулиця Набережно-Хрещатицька, далі – за звичайним маршрутом.



22 квітня із 8:00 до 14:00 у зв’язку із проведенням спортивного пробігу у центрі міста рух автобусів № 21, 62, 73, 114, 115, 157, 234 та тролейбусів № 29, 30, 31, 34, 47 організують зі змінами.

- Автобуси № 21, 157, 234 у напрямку ж/м Троєщина рухатимуться без заїзду на вулицю Вербову;

- автобуси № 62 від Ботанічного саду до Європейської площі;

- автобуси № 73 у напрямку вулиці Милославської за трасою: метро "Героїв Дніпра" – проспект Оболонський – проспект Степана Бандери – Північний міст – проспект Генерала Ватутіна – проспект Маяковського – вулиця Каштанова – вулиця Оноре де Бальзака, далі – за звичайним маршрутом;

- автобуси № 114 курсуватимуть на двох ділянках: від вулиці Милославської до залізничної станції "Зеніт" та від залізничного вокзалу Центральний до стадіону "Динамо" ім. Лобановського;

- автобуси № 115 курсуватимуть на ділянці від залізничного вокзалу "Дарниця" до станції метро "Либідська";

- рух тролейбусів № 29 організують від метро "Дарниця" до вулиці Милославської;

- тролейбуси № 30 курсуватимуть на двох ділянках: від вулиці Милославської до метро "Дарниця" і від вулиці Кадетський гай до метро "Почайна" ("Петрівка");

- рух тролейбусів № 31 організують від вулиці Милославської до метро "Дарниця";

- тролейбуси № 34 їздитимуть від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери;

- тролейбуси № 47 – від метро "Мінська" до проспекту Степана Бандери.



Рух автобусів № 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 у напрямку ж/м Троєщина організують по правій смузі зустрічного напрямку проспекту Степана Бандери, Північного мосту та проспекту Генерала Ватутіна.

Зупинки "Ст. Генерала Ватутіна"; "Торговельно-розважальний комплекс"; "Парк "Дружби народів"; "Проспект Героїв Сталінграда"; "Вулиця Йорданська" на цей час будуть скасовані.

Раніше повідомлялося, що 22 квітня у зв’язку з проведенням 8-го Київського міжнародного півмарафону з 8:00 до 14:00 обмежать рух за маршрутом марафону: Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – Гаванській міст – вулиця Набережно-Рибальська – міст Північний – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа.