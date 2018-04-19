В Киеве общественный транспорт изменит маршруты движения из-за полумарафона

КП "Киевпастранс" внес изменения в работу общественного транспорта 21 и 22 апреля в связи с проведением полумарафона.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

С начала движения 21 апреля и до 22:00 22 апреля в связи перекрытием улиц Петра Сагайдачного и Григория Сковороды и Контрактовой площади автобусы № 62 и 115 будут курсировать по измененному маршруту.

- Автобусы № 62 будут ездить от Ботанического сада до улицы Петра Сагайдачного по обычному маршруту, далее – улица Андреевская – улица Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – Владимирский спуск, далее – по обычному маршруту;

- Автобусы № 115 будут курсировать от железнодорожного вокзала "Дарница" до улицы Спасской по обычному маршруту, далее – улица Волошская – улица Ильинская – улица Набережно-Крещатицкая, далее – по обычному маршруту.

22 апреля с 8:00 до 14:00 в связи с проведением спортивного пробега в центре города движение автобусов № 21, 62, 73, 114, 115, 157, 234 и троллейбусов № 29, 30, 31, 34, 47 организуют с изменениями.

- Автобусы № 21, 157, 234 в направлении ж/м Троещина будут двигаться без заезда на улицу Вербовую;

- автобусы № 62 – от Ботанического сада до Европейской площади;

- автобусы № 73 в направлении улицы Милославской по трассе: метро "Героев Днепра" - проспект Оболонский – проспект Степана Бандеры – Северный мост – проспект Генерала Ватутина – проспект Маяковского – улица Каштановая – улица Оноре де Бальзака, далее – по обычному маршруту;

- автобусы № 114 будут курсировать на двух участках: от улицы Милославской до железнодорожной станции "Зенит" и от железнодорожного вокзала Центральный к стадиону "Динамо" им. Лобановского;

- автобусы № 115 будут курсировать на участке от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";

- движение троллейбусов № 29 организуют от метро "Дарница" до улицы Милославской;

- троллейбусы № 30 будут курсировать на двух участках: от улицы Милославской до метро "Дарница" и от улицы Кадетский гай до метро "Почайна" ("Петровка");

- движение троллейбусов № 31 организуют от улицы Милославской до метро "Дарница";

- троллейбусы № 34 будут ездить от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры;

- троллейбусы № 47 – от метро "Минская" до проспекта Степана Бандеры.

Движение автобусов № 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 в направлении ж/м Троещина организуют по правой полосе встречного направления проспекта Степана Бандеры, Северного моста и проспекта Генерала Ватутина.

Остановки "Ст. Генерала Ватутина"; "Торгово-развлекательный комплекс"; "Парк "Дружбы народов"; "Проспект Героев Сталинграда"; "Улица Иорданская" в это время будут отменены.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в связи с проведением 8-го Киевского международного полумарафона с 8:00 до 14:00 ограничат движение по маршруту марафона: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванской мост – улица Набережно-Рыбальская – мост Северный – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.