У Раді чекають Порошенка, поруч мітинг

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Четвер, 19 квітня 2018, 10:13

У Верховній Раді в четвер очікують президента Петра Порошенка.

"У ранковому засіданні візьме участь президент Петро Порошенко", – повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в апараті парламенту.

Орієнтовно о 10.30 планується виступ президента у ВР, зазначає УНІАН.

Імовірно, візит президента буде пов’язаний з розглядом проекту постанови про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Тим часом під Верховною Радою зранку проходить мітинг, передає канал "112 Україна".

Теми: Верховна Рада Порошенко
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