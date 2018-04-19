У Раді чекають Порошенка, поруч мітинг

У Верховній Раді в четвер очікують президента Петра Порошенка.



"У ранковому засіданні візьме участь президент Петро Порошенко", – повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в апараті парламенту.

Орієнтовно о 10.30 планується виступ президента у ВР, зазначає УНІАН.

В Раді всі ознаки прибуття Президента - штандарт, суфлери, персональна камера й два фотографи. pic.twitter.com/7mxUzd9pps — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) April 19, 2018

Імовірно, візит президента буде пов’язаний з розглядом проекту постанови про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Тим часом під Верховною Радою зранку проходить мітинг, передає канал "112 Україна".