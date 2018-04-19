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У Раді чекають Порошенка, поруч мітинг

Четвер, 19 квітня 2018, 10:13

У Верховній Раді в четвер очікують президента Петра Порошенка.

"У ранковому засіданні візьме участь президент Петро Порошенко", – повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в апараті парламенту.

Орієнтовно о 10.30 планується виступ президента у ВР, зазначає УНІАН.

Імовірно, візит президента буде пов’язаний з розглядом проекту постанови про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Тим часом під Верховною Радою зранку проходить мітинг, передає канал "112 Україна".

Раніше фракція "Радикальної партії Ляшка" та деякі позафракційні депутати два дні блокували трибуну парламенту, вимагаючи, щоб спікер Андрій Парубій поставив на розгляд проект закону №4442 про державні гарантії для чорнобильців.

Але після того, як Парубій пообіцяв 19 квітня включити до порядку денного зазначений проект закону, депутати розблокували трибуну.

Теми: Верховна РадаПорошенко
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