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В Раде ждут Порошенко, рядом митинг

Четверг, 19 апреля 2018, 10:13

В Верховной Раде в четверг ожидают президента Петра Порошенко.

"В утреннем заседании примет участие президент Петр Порошенко", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в аппарате парламента.

Ориентировочно в 10.30 планируется выступление президента в ВР, отмечает УНИАН.

Вероятно, визит президента будет связан с рассмотрением проекта постановления о поддержке обращения президента ко вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию Православной церкви в Украине.

Между тем, под Верховной Радой утром проходит митинг, передает канал "112 Украина".

Ранее фракция "Радикальной партии Ляшко" и некоторые внефракционные депутаты два дня блокировали трибуну парламента, требуя, чтобы спикер Андрей Парубий поставил на рассмотрение проект закона №4442 о государственных гарантиях для чернобыльцев.
Но после того, как Парубий пообещал 19 апреля включить в повестку дня указанный проект закона, депутаты разблокировали трибуну.

Темы: Верховная РадаПорошенко
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