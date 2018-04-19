В Раде ждут Порошенко, рядом митинг
В Верховной Раде в четверг ожидают президента Петра Порошенко.
"В утреннем заседании примет участие президент Петр Порошенко", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в аппарате парламента.
Ориентировочно в 10.30 планируется выступление президента в ВР, отмечает УНИАН.
В Раді всі ознаки прибуття Президента - штандарт, суфлери, персональна камера й два фотографи. pic.twitter.com/7mxUzd9pps— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) April 19, 2018
Вероятно, визит президента будет связан с рассмотрением проекта постановления о поддержке обращения президента ко вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию Православной церкви в Украине.
Между тем, под Верховной Радой утром проходит митинг, передает канал "112 Украина".
Ранее фракция "Радикальной партии Ляшко" и некоторые внефракционные депутаты два дня блокировали трибуну парламента, требуя, чтобы спикер Андрей Парубий поставил на рассмотрение проект закона №4442 о государственных гарантиях для чернобыльцев.
Но после того, как Парубий пообещал 19 апреля включить в повестку дня указанный проект закона, депутаты разблокировали трибуну.