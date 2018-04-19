Україна – окупантам: Щоб відібрати Тузлу, потрібен референдум

Окупаційна влада Криму не має права передавати у власність Росії території острова Тузла.

Про це заявляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

17 квітня окупаційна влада Криму оголосила про намір передати у федеральну власність Російської Федерації території острова Тузла площею 6530 м кв, аби з'єднати Керченський і Таманський півострови транспортним переходом.

Тузла – острів між Керченським півостровом і Таманським півостровом

МТОТ наголошує на незаконності таких дій окупаційної влади, адже вони суперечать Конституції та законам України, а також міжнародному праву.

За всіма міжнародними нормами та документами Крим залишається невід’ємною частиною України. А стаття 73 Конституції України передбачає, що питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, нагадує міністерство.

"МТОТ засуджує незаконні дії держави-агресора та закликає світову спільноту не визнавати факт передачі частини о. Тузла у власність РФ, з метою недопущення подальшого нехтування положеннями конституційно-правових норм українського законодавства та основоположних принципів міжнародного права", – йдеться в заяві.

Тузла – піщаний острів площею 3,5 кв. км (довжина острова – 6,5 км, ширина – близько 500 метрів) у Керченській протоці між Керченським півостровом Криму на заході і Таманським півостровом Краснодарського краю на сході.

Острів утворився з залишків Тузлинської коси, продовження Таманського півострова, розмитої під час сильного шторму в 1925 році.

"7 січня 1941 року указом президії Верховної ради РРФСР острів був включений до складу Кримської АРСР, яка вже під назвою Кримської області 19 лютого 1954 року була передана до складу Української РСР", – нагадує МТОТ.

"У жовтні 2003 року відбувся територіальний спір щодо права власності на острів між Україною і Росією. Російська влада стверджували, що він є частиною коси, яка відноситься до континентальної Росії, а до складу України в 1954 році начебто була передана тільки континентальна частина Кримського півострова", – заявляє міністерство.

"1 жовтня 2015 року острів був з’єднаний з материковою Росією робочим мостом РМ1, що є частиною технологічного мосту через Керченську протоку", – додає МТОТ.