Украина – оккупантам: Чтобы отобрать Тузлу, нужен референдум

Оккупационные власти Крыма не имеют права передавать в собственность России территории острова Тузла.



Об этом заявляет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



17 апреля оккупационные власти Крыма объявили о намерении передать в федеральную собственность Российской Федерации территории острова Тузла площадью 6530 м кв, чтобы соединить Керченский и Таманский полуострова транспортным переходом.

Тузла – остров между Керченским полуостровом и Таманским полуостровом

МТОТ отмечает незаконность таких действий оккупационных властей, так как они противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву.



По всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины. А статья 73 Конституции Украины предусматривает, что вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом, напоминает министерство.



"МТОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права", – говорится в заявлении.



Тузла – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова – 6,5 км, ширина – около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.



Остров образовался из остатков Тузлинской косы, продолжения Таманского полуострова, размытой во время сильного шторма в 1925 году.



"7 января 1941 года указом президиума Верховного Совета РСФСР остров был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 года была передана в состав Украинской ССР", – напоминает МТОТ.



"В октябре 2003 года состоялся территориальный спор о праве собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году вроде бы была передана только континентальная часть Крымского полуострова", – заявляет министерство.



"1 октября 2015 года остров был соединен с материковой Россией рабочим мостом РМ1, который является частью технологического моста через Керченский пролив", – добавляет МТОТ.