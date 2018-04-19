Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина – оккупантам: Чтобы отобрать Тузлу, нужен референдум

Четверг, 19 апреля 2018, 13:02

Оккупационные власти Крыма не имеют права передавать в собственность России территорию острова Тузла.

Об этом заявляет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

17 апреля оккупационные власти Крыма объявили о намерении передать в федеральную собственность Российской Федерации территории острова Тузла площадью 6530 м кв, чтобы соединить Керченский и Таманский полуострова транспортным переходом.

Тузла – остров между Керченским полуостровом и Таманским полуостровом
Тузла – остров между Керченским полуостровом и Таманским полуостровом

МТОТ отмечает незаконность таких действий оккупационных властей, так как они противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву.

По всем международным нормам и документами Крым остается неотъемлемой частью Украины. А статья 73 Конституции Украины предусматривает, что вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом, напоминает министерство.

"МТОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права", – говорится в заявлении.
 
Тузла – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова – 6,5 км, ширина – около 500 метров) в Керченском проливе между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.

Остров образовался из остатков Тузлинской косы, продолжения Таманского полуострова, размытой во время сильного шторма в 1925 году.

"7 января 1941 года указом президиума Верховного Совета РСФСР остров был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 года была передана в состав Украинской ССР", – напоминает МТОТ.

"В октябре 2003 года состоялся территориальный спор о праве собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году вроде бы была передана только континентальная часть Крымского полуострова", – заявляет министерство.

"1 октября 2015 года остров был соединен с материковой Россией рабочим мостом РМ1, который является частью технологического моста через Керченский пролив", – добавляет МТОТ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияаннексияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: