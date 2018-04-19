Аргентина видасть ГПУ українку, яку розшукують за розкрадання 1,2 млн грн

Аргентинські компетентні органи вирішили видати Генпрокуратурі громадянку України, яку підозрюють у розтраті 1 млн 200 тис. грн коштів державного підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Задоволено запит про видачу громадянки України для притягнення до кримінальної відповідальності за розтрату коштів державного підприємства на загальну суму близько 1 млн 200 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання організації транзиту жінки до України.

"Транзит ускладняється тим, що її мають везти через територію декількох країн і це потребує дозволу компетентних органів цих держав", - повідомили в ГПУ.

30 березня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що у його відомства не вистачає ресурсів, щоб максимальну увагу приділити оборонному сектору.