Аргентина выдаст ГПУ украинку, которую разыскивают за хищение 1,2 млн грн
Аргентинские компетентные органы решили выдать Генпрокуратуре гражданку Украины, которая подозревается в растрате 1 млн 200 тыс. грн средств государственного предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Удовлетворили запрос о выдаче гражданки Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос организации транзита женщины в Украину.
"Транзит осложняется тем, что ее должны везти через территорию нескольких стран и это требует разрешения компетентных органов этих государств", - сообщили в ГПУ.
30 марта НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что у его ведомства не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору.