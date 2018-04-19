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Аргентина выдаст ГПУ украинку, которую разыскивают за хищение 1,2 млн грн

Четверг, 19 апреля 2018, 12:59

Аргентинские компетентные органы решили выдать Генпрокуратуре гражданку Украины, которая подозревается в растрате 1 млн 200 тыс. грн средств государственного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Удовлетворили запрос о выдаче гражданки Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос организации транзита женщины в Украину.

"Транзит осложняется тем, что ее должны везти через территорию нескольких стран и это требует разрешения компетентных органов этих государств", - сообщили в ГПУ.

30 марта НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что у его ведомства не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору.

Украинская правда
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