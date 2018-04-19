В "Укравтодорі" проти скасування жовтого сигналу світлофору
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що не підтримує ідею скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни.
Про це він сказав під час українського інфраструктурного форуму-2018 у Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ні, я цього не підтримую. Я підтримую зміни щодо швидкості в населених пунктах до 50 км/год. Це підвищує безпеку на дорогах, можливість виключити зіткнення з пішоходами на дорозі", - сказав Новак.
Він зазначив, що в Одеській області після завершення ремонту однієї з доріг вже наступного дня була ДТП, де загинули люди.
На думку керівника "Укравтодору", причина в тому, що через хорошу якість доріг "водії ганяють із шаленою швидкістю".
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора у зв'язку з тим, що останні резонансні ДТП були пов’язані саме з проїздом на жовте світло.