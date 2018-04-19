В "Укравтодорі" проти скасування жовтого сигналу світлофору

509 переглядів
Четвер, 19 квітня 2018, 13:37

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що не підтримує ідею скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни.

Про це він сказав під час українського інфраструктурного форуму-2018 у Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, я цього не підтримую. Я підтримую зміни щодо швидкості в населених пунктах до 50 км/год. Це підвищує безпеку на дорогах, можливість виключити зіткнення з пішоходами на дорозі", - сказав Новак.

Він зазначив, що в Одеській області після завершення ремонту однієї з доріг вже наступного дня була ДТП, де загинули люди.

На думку керівника "Укравтодору", причина в тому, що через хорошу якість доріг "водії ганяють із шаленою швидкістю".

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора у зв'язку з тим, що останні резонансні ДТП були пов’язані саме з проїздом на жовте світло.

Україська правда
Теми: Укравтодор дороги
powered by lun.ua
По темі
На Волині через сніг знеструмлено 19 н.п. - ДСНС 17 березня 2018, 08:49
Укравтодор відрапортував, що сніг на дорогах поки не заважає 24 лютого 2018, 10:26
"Укравтодор" хоче вищі штрафи за перевищення швидкості 23 лютого 2018, 21:52
Усі новини
Головні новини
З даху нового ТРЦ в Києві здуло фрагмент даху: поранено жінку
В АП назвали фейком "плівки Онищенка"
Україна – окупантам: Щоб відібрати Тузлу, потрібен референдум
Зірвалася найбільша угода Фонду гарантування вкладів
Усі новини
дослідження

Що турбує українських студентів, які шукають роботу

Медицина

Що варто знати про телемедицину в США та Канаді