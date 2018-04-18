У Кабміні подумують скасувати жовтий сигнал світлофора

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Середа, 18 квітня 2018, 14:52

Кабінет міністрів вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора у зв'язку з тим, що останні резонансні ДТП були пов’язані саме з проїздом на жовте світло.

Відповідне доручення прем’єр Володимир Гройсман дав на засіданні 18 квітня, повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Прем'єр-міністр підтримав моє звернення та доручив Мінінфраструктури, МВС, Національній поліції, "Укравтодору" та "Укртрасбезпеці" опрацювати питання щодо відміни жовтого сигналу світлофора, та у разі необхідності винести відповідне питання на засідання уряду", - написав він.

Лавренюк переконаний, що це правильна ініціатива, тому що, "проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофору".

"Багато країн у світі відмовляються від жовтого сигналу світлофора, має бути лише червоний і зелений і сама жорстка відповідальність за порушення проїзду на забороняючий сигнал!", - написав заступник міністра.

Він також додав, що розпорядженням Кабміну створили урядову комісію з технічного розслідування ДТП, що сталася 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області.

"До її складу увійшли представники МІУ, ДСБТ, МВС, Нацполіції, МОЗ, Укравтодору та представники місцевих органів влади. Очолити дану комісію доручено мені. У нас є місяць, щоб детально розібратися в причині цієї жахливої аварії, у котрій загинуло 9 людей і 25 травмовано, 4 у важкому стані, та зробити відповідні, а можливо і кардинальні висновки", - підсумував Лавренюк.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів дороги
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