В "Укравтодоре" против отмены желтого сигнала светофора

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Четверг, 19 апреля 2018, 13:37

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны.

Об этом он сказал во время украинского инфраструктурного форума-2018 в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это повышает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновения с пешеходами на дороге", - сказал Новак.

Он отметил, что в Одесской области после завершения ремонта одной из дорог на следующий день было ДТП, где погибли люди.

По мнению руководителя "Укравтодора", причина в том, что через хорошее качество дорог "водители гоняют с бешеной скоростью".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с тем, что последние резонансные ДТП были связаны именно с проездом на желтый свет.

Украинская правда
Темы: Укравтодор дороги
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