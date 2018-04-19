В "Укравтодоре" против отмены желтого сигнала светофора

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны.

Об этом он сказал во время украинского инфраструктурного форума-2018 в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это повышает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновения с пешеходами на дороге", - сказал Новак.

Он отметил, что в Одесской области после завершения ремонта одной из дорог на следующий день было ДТП, где погибли люди.

По мнению руководителя "Укравтодора", причина в том, что через хорошее качество дорог "водители гоняют с бешеной скоростью".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с тем, что последние резонансные ДТП были связаны именно с проездом на желтый свет.