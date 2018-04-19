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Міноборони звільнило начальника штабу ВМС

Четвер, 19 квітня 2018, 13:44

Міністерство оборони звільнило з посади начальника штабу - першого заступника командувача ВМС ЗС України капітана першого рангу Романа Гладкого через неналежне виконання службових обов’язків.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

"Причини звільнення безпосередньо пов`язані з неналежним виконанням ним службових обов`язків", - пояснили там.

У відомстві додали, що припущення ЗМІ про інші причини увільнення не відповідають дійсності.

18 квітня, у виданні "Думская" написали, що Гладкого відсторонили на час службового розслідування через фінансово-економічні порушення і через російське громадянство дружини офіцера Олени.

Раніше прокуратура АР Крим спрямувала до суду обвинувальні акти стосовно 19 депутатів Севастопольської міської ради.

Українська правда
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