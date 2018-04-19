Минобороны уволило начальника штаба ВМС

Министерство обороны уволило с должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Причины увольнения непосредственно связанные с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей", - пояснили там.

В ведомстве добавили, что предположения СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности.

18 апреля, в издании "Думская" написали, что Гладкого отстранили на время служебного расследования из-за финансово-экономических нарушений и из-за российского гражданства жены офицера Елены.

Ранее прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 19 депутатов Севастопольского городского совета.