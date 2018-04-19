Деяким футбольним фанатам дозволили безкоштовно їздити транспортом Києва

Київська міська рада дозволила футбольним вболівальникам матчів Ліги чемпіонів, що відбудуться в Києві, безкоштовно користуватися громадським транспортом міста.

За відповідне рішення у четвер проголосували 77 депутатів.

Перед голосуванням перед радою виступив перший заступник мера міста Микола Поворозник. Він пояснив, що ухвалюване рішення визначить столичні комунальні підприємства "Київпастранс" та "Київський метрополітен" перевізниками акредитованих осіб та вболівальників на період фінальних матчів Ліги чемпіонів з метою їхньої доставки на стадіони і назад.

За його словами, грошові витрати КП на безкоштовне транспортування людей компенсує УЄФА.

Згідно з текстом рішення, з усієї суми компенсації 25% отримає метро і 75% - наземний транспорт.

Право на безкоштовні подорожі матимуть особи з квитками на матчі та офіційно акредитовані на спортивні заходи особи.

Як повідомлялося, в Києві очікуються два матчі ЛЧ – 26 травня відбудеться чоловічий фінал на стадіоні "Олімпійський", а за два дні до цього, 24 числа, – жіночий фінал на стадіоні імені Лобановського.

21 квітня Києву передадуть кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. З ними можна буде сфотографуватися.

Євген Кізілов, УП