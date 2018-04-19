Некоторым футбольным фанам разрешили бесплатно ездить на транспорте Киева

Киевский городской совет разрешил футбольным болельщикам матчей Лиги чемпионов, которые состоятся в Киеве, бесплатно пользоваться общественным транспортом города.

За соответствующее решение в четверг проголосовали 77 депутатов.

Перед голосованием перед советом выступил первый заместитель мэра города Николай Поворозник. Он пояснил, что принимаемое решение определит столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" перевозчиками аккредитованных лиц и болельщиков на период финальных матчей Лиги чемпионов с целью их доставки на стадионы и обратно.

По его словам, денежные расходы КП на бесплатную транспортировку людей компенсирует УЕФА.

Согласно тексту решения, из всей суммы компенсации 25% получит метро и 75% - наземный транспорт.

Право на бесплатные поездки получат лица с билетами на матчи и официально аккредитованные на спортивные мероприятия лица.

Как сообщалось, в Киеве ожидаются два матча ЛЧ - 26 мая состоится мужской финал на стадионе "Олимпийский", а за два дня до этого, 24 числа, - женский финал на стадионе имени Лобановского.

21 апреля Киеву передадут кубки мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА. С ними можно будет сфотографироваться.

Евгений Кизилов, УП