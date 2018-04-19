Некоторым футбольным фанам разрешили бесплатно ездить на транспорте Киева

2376 просмотров
Четверг, 19 апреля 2018, 13:51

Киевский городской совет разрешил футбольным болельщикам матчей Лиги чемпионов, которые состоятся в Киеве, бесплатно пользоваться общественным транспортом города.

За соответствующее решение в четверг проголосовали 77 депутатов.

Перед голосованием перед советом выступил первый заместитель мэра города Николай Поворозник. Он пояснил, что принимаемое решение определит столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" перевозчиками аккредитованных лиц и болельщиков на период финальных матчей Лиги чемпионов с целью их доставки на стадионы и обратно.

По его словам, денежные расходы КП на бесплатную транспортировку людей компенсирует УЕФА.

Согласно тексту решения, из всей суммы компенсации 25% получит метро и 75% - наземный транспорт.

Право на бесплатные поездки получат лица с билетами на матчи и официально аккредитованные на спортивные мероприятия лица.

Как сообщалось, в Киеве ожидаются два матча ЛЧ - 26 мая состоится мужской финал на стадионе "Олимпийский", а за два дня до этого, 24 числа, - женский финал на стадионе имени Лобановского.

21 апреля Киеву передадут кубки мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА. С ними можно будет сфотографироваться.

Евгений Кизилов, УП

Темы: футбол транспорт Киев
powered by lun.ua
По теме
"Динамо" и "Шахтер" пробились в финал Кубка Украины 18 апреля 2018, 20:55
В Киеве можно будет сфотографироваться с Кубком Лиги чемпионов 18 апреля 2018, 14:53
46 депутатов Европарламента подписали письмо о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 17 апреля 2018, 23:29
Все новости
Главные новости
Мельничук объяснил драку с Линько и рассказал, что оставил показания
Европейские политики приехали на экономический форум в оккупированный Крым
С нового ТРЦ в Киеве сдуло фрагмент крыши: ранена женщина
В АП назвали фейком "пленки Онищенко"
Все новости
Лайфхаки

Весна в городе: где и зачем тренироваться на улице

здоровье

Блюда, которые защищают от сердечных заболеваний