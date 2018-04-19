Гройсман каже, що піде на вибори

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради.

Про це він сказав 19 квітня під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, інформує Твіттер політика.

"Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну", – заявив Гройсман.

Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну. pic.twitter.com/dvBNUZCG6L — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 19, 2018

Водночас, за словами політика, "зараз немає підстав проведення дострокових виборів".

"Можемо за ці півтора роки зробити багато корисних для країни рішень. Якщо буде ухвалений наш закон щодо більш жорсткого покарання за підкуп виборців, у нас є шанс отримати нову якість обранців", – вважає прем'єр.