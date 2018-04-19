Гройсман говорит, что пойдет на выборы

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Четверг, 19 апреля 2018, 13:56

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать в очередных выборах в Верховную Раду.

Об этом он сказал 19 апреля во время встречи с представителями региональных СМИ, сообщает Твиттер политика.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – заявил Гройсман.

Однако, по словам политика, "сейчас нет оснований проведения досрочных выборов".

"Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон о более жестком наказании за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников", – считает премьер.

Украинская правда
Темы: Гройсман виборы
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