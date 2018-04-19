Заступник Труханова "забув" про рахунки в банку. НАЗК звернулось до поліції

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Нацполіції висновки за результатами повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих заступником мера Одеси Олесем Янчуком.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У Нацагентстві зазначають, що Янчук подав недостовірні відомості у декларації, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зокрема, заступник одеського мера не вказав у декларації частку квартири в Одесі, яка належить на праві власності його сину, а також про об’єкти нерухомості, які належать його дружині, – стояночне місце, квартиру та нежитлове приміщення.

Крім того, він не відобразив інформацію про наявність корпоративних прав у його дружини, зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках та доходи, отримані членами його сім’ї.

"Загалом за результатами повної перевірки декларації заступника міського голови за 2015 рік було встановлено відображення в ній недостовірних відомостей на загальну суму понад 798 тис. гривень, у декларації за 2016 рік – понад 722 тис. гривень", - повідомляє НАЗК.

У відомстві зазначили, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

А саме: карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить декларації за 2015 та 2016 роки заступника мера Одеси Олеся Янчука.