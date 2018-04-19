Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник Труханова "забув" про рахунки в банку. НАЗК звернулось до поліції

Четвер, 19 квітня 2018, 14:30

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Нацполіції висновки за результатами повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих заступником мера Одеси Олесем Янчуком.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У Нацагентстві зазначають, що  Янчук подав недостовірні відомості у декларації, які  відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зокрема, заступник одеського мера не вказав у декларації частку квартири в Одесі, яка належить на праві власності його сину, а також про об’єкти нерухомості, які належать його дружині, – стояночне місце, квартиру та нежитлове приміщення.

Крім того, він не відобразив інформацію про наявність корпоративних прав у його дружини, зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках та доходи, отримані членами його сім’ї.

"Загалом за результатами повної перевірки декларації заступника міського голови за 2015 рік було встановлено відображення в ній недостовірних відомостей на загальну суму понад 798 тис. гривень, у декларації за 2016 рік – понад 722 тис. гривень", - повідомляє НАЗК.

У відомстві зазначили, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України. 

А саме: карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить декларації за 2015 та 2016 роки заступника мера Одеси Олеся Янчука.

Україська правда
Теми: НАЗКдеклараціїОдесаТруханов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
НАЗК
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: