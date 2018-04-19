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Заместитель Труханова "забыл" о счетах в банке. НАПК обратилось в полицию

Четверг, 19 апреля 2018, 14:30

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Нацполицию выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных заместителем мэра Одессы Олесем Янчуком.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Нацагентстве отмечают, что Янчук подал недостоверные сведения в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В частности, заместитель одесского мэра не указал в декларации долю квартиры в Одессе, принадлежащей на праве собственности его сыну, а также об объектах недвижимости, принадлежащих его жене, - стояночный место, квартиру и нежилое помещение.

Кроме того, он не отразил информацию о наличии корпоративных прав у его жены, отметил недостоверные сведения о средствах, размещенные на банковских счетах и ​​доходы, полученные членами его семьи.

"В целом по результатам полной проверки декларации заместителя городского головы за 2015 год было установлено отражение в ней недостоверных сведений на общую сумму более 798 тыс. гривен, в декларации за 2016 - более 722 тыс. гривен",  - сообщает НАПК.

В ведомстве отметили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

А именно: наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что НАПК проверит декларации за 2015 и 2016 годы заместителя мэра Одессы Олеся Янчука.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларацииОдессаТруханов
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