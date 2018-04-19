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Квитки на потяги можуть подорожчати після травневих

Четвер, 19 квітня 2018, 14:50

Рішення про підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення може вступити в силу після травневих свят.

Про це заявив глава ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на Українському інфраструктурному форумі в Києві 19 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми пройшли узгодження на рівні профспілок. Отримали відповідь від ДРС і Мінекономіки. Зараз ми знаходимося на фінальній стадії з кількома міністерствами. І, я сподіваюся, що в травні ми зможемо говорити, що рішення прийнято, і ми його введемо в дію", - сказав він.

Кравцов зазначив, що це буде "напевно, після святкового періоду".

Підвищити тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні на 1 процентний пункт планували з 1 квітня.

Повідомлялось, що вартість квитків на поїзди "Укрзалізниці" з квітня 2018 року може зрости на 12%.

На початку квітня "Укрзалізниця" відклала підвищення цін на квитки, оскільки відповідний наказ Міністерства інфраструктури ще узгоджувався причетними відомствами.

"Українська правда" в Threads

Теми: Укрзалізницятарифи
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