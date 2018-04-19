Билеты на поезда могут подорожать после майских

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Четверг, 19 апреля 2018, 14:50

Решение о повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки может вступить в силу после майских праздников.

Об этом заявил глава ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на Украинском инфраструктурном форуме в Киеве 19 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами. И, я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято, и мы его приведем в действие", - сказал он.

Кравцов отметил, что это будет "наверное, после праздничного периода".

Повысить тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении  на 1 процентный пункт собирались с 1 апреля.

Сообщалось, что стоимость билетов на поезда "Укрзализныци" с апреля 2018 может вырасти на 12%.

В начале апреля "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще согласовывался причастными ведомствами.

Темы: Укрзализныця тарифы
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