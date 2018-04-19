Боржникам з аліментів підготували великий пакет покарань

Міністерство юстиції підготувало новий пакет законопроектів, які пропонують посилити відповідальність осіб, що ухиляються від сплати аліментів.

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив на брифінгу в четвер.

"Сьогодні подаємо новий великий пакет законів, який називається "Чужих дітей не буває. Частина 2", - заявив він.

За словами міністра, ці законопроекти пропонують ще більше підсилити відповідальність боржників з аліментів.

По-перше, розповідає Петренко, це – збільшення розміру аліментів при тривалій наявності заборгованості:

- не платиш 1 рік і більше – сума боргу автоматично зростає на 20%;

- не платиш 2 і більше роки – сума додаткової сплати сягне 30%;

- не платиш від 3 років – сума боргу збільшиться на 50%.

Він наголосив, що ці кошти направлятимуться не в бюджет, на відразу на рахунок дитини.

По-друге, для боржників запроваджується нове покарання у вигляді недопуску до керівних посад на державній службі і до участі у виборах.

Третя велика новація, каже Петренко, за прикладом ЄС введення кримінальної відповідальності з тюремним строком до 2 років, якщо боржник з аліментів ухиляється від суспільно-корисних робіт.

Четверте нововведення - автоматичний арешт всіх коштів і майна неплатників аліментів з моменту виникнення боргу, щоб вони не змогли сховати кошти на різних рахунках та у родичів.

Як повідомлялося, 6 лютого набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів".

Згідно з ним, якщо заборгованість з аліментів становить сукупну суму платежів за шість місяців, боржника тимчасово обмежуватимуть у праві керувати транспортними засобами, використовувати вогнепальну, мисливську, пневматичну зброю, а також виїжджати за кордон.

Євген Кізілов, УП