СБУ каже, що викрила канал постачання нелегальної зброї з ЄС і США

Національна поліція спільно із СБУ викрила міжнародний канал постачання зброї в Україну.

Про це на брифінгу розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

"18 квітня поточного року спільно з Нацполіцією припинено діяльність кримінального угруповування, котре із задіянням спільників з-за кордону спеціалізувалось на незаконному ввезенні в Україну зброї іноземного виробництва", - пояснив Кононенко.

Таким чином правоохоронці викрили незаконне міжнародне угрупування яке з ЄС і США постачало зброю в Україну.

"У ході проведення слідства встановлено, що мешканець міста Києва налагодив канал постачання запчастин до пістолетів і автоматів… зі США і країн Європи", - сказав він.

Кононенко додав, що зброю в Україну завозили в розібраному вигляді. Згодом у Києві її збирали і надалі реалізовували.

Кононенко повідомив, що вартість одиниці такої зброї на чорному ринку 2300 – 2500 євро.

Він розповів, що в ході спецоперації правоохоронці здійснили 2 закупівлі зброї і під час другої організатора було затримано.

"За результатами проведених обшуків було вилучено 3 кулемети, 3 автомати, 2 гвинтівки, 7 пістолетів-кулеметів, 30 пістолетів та револьверів, 8 гранатометів, 32 гранати, 5 мін, 3240 набоїв та комплекти для складання ще 49 пістолетів", - повідомив він і додав, що зброя була вилучена у 5 осіб під час обшуків у 7 помешканнях і 6 автомобілях.

Також Кононенко наголосив на значних масштабах вилученого арсеналу.

Організатору каналу було повідомлено про підозру за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В минулому році в ході операції "Зброя та вибухівка" поліція викрила у киянина арсенал зброї.