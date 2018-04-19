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СБУ говорит, что разоблачила канал поставки нелегального оружия из ЕС и США

Четверг, 19 апреля 2018, 15:22

Национальная полиция совместно с СБУ разоблачила международный канал поставки оружия в Украину.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

"18 апреля текущего года совместно с Нацполицией была прекращена деятельность уголовной группировки, которая с задействованием сообщников из-за рубежа специализировалось на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства", - пояснил Кононенко.

Таким образом, правоохранители выявили незаконную международную группировку, которая с ЕС и США поставляла оружие в Украину.

"В ходе проведения следствия установлено, что житель города Киева наладил канал поставки запчастей к пистолетам и автоматам... из США и стран Европы", - сказал он.

Кононенко добавил, что оружие в Украину завозили в разобранном виде. Впоследствии в Киеве его собирали и в дальнейшем реализовывали.

Кононенко сообщил, что стоимость единицы такого оружия на черном рынке 2300 - 2500 евро.

Он рассказал, что в ходе спецоперации правоохранители осуществили 2 закупки оружия и во время второй организаторы были задержаны.

"По результатам проведенных обысков было изъято 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплекты для сборки еще 49 пистолетов", - сообщил он и добавил, что оружие было изъято у 5 человек во время обысков в 7 домах и 6 автомобилях.

Также Кононенко отметил значительные масштабы изъятого арсенала.

Организатору канала было сообщено о подозрении по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В прошлом году в ходе операции "Оружие и взрывчатка" полиция изъяла у киевлянина арсенал оружия.

Украинская правда
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