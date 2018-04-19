Екс-глава Генштабу: Про підготовку звернення до Путіна я дізнався від Януковича

Екс-начальник Генштабу ЗСУ і екс-командувач ВМС Юрій Ільїн заявив, що 1 березня 2014 року обговорював із Віктором Януковичем підготовку його звернення до президента Росії Володимира Путіна.

Про це він сказав під час допиту в Оболонському райсуді Києва шляхом відеозв'язку з анексованим Кримом, повідомляє "Укрінформ".

"Про те, що таке звернення (до Путіна - ред.) готується, я дізнався безпосередньо від Януковича. Він мені подзвонив, це було у першій половині дня 1 березня, я перебував у шпиталі", – розповідає Ільїн.

За його словами Янукович сказав йому, що ситуація на південному сході України починає виходити із-під контролю, що населення починає висловлювати невдоволення діями тих, хто захопив владу після Майдану.

"Він сказав, що ніякої реакції з боку країн - підписантів угоди щодо мирного врегулювання наразі немає. Потім, після певної розмови між нами, він поінформував, що він збирається звернутися до президента РФ Путіна з проханням почати консультації, вивчити можливості розгортання поліцейської або миротворчої місії. Спитав мою думку, як я до цього ставлюся, сказав, щоб я порадився з якимись помічниками, не спішив", – сказав Ільїн.

За його словами, він з цього приводу ще спілкувався із тодішнім командувачем внутрішніх військ МВС Станіславом Шуляком, який сказав, що знає про підготовку такого звернення.

Водночас Ільїн заявив, що повністю про суть звернення не був поінформований.

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін на відкритому позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 року заявив про отримання президентом РФ датованого 1 березня звернення Віктора Януковича з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".

Генеральна прокуратура розглядає цей лист як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича, справу щодо якого розглядає Оболонський районний суд.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.