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Экс-глава Генштаба: О подготовке обращения к Путину я узнал от Януковича

Четверг, 19 апреля 2018, 16:26

Экс-начальник Генштаба ВСУ и экс-командующий ВМС Юрий Ильин заявил, что 1 марта 2014 года обсуждал с Виктором Януковичем подготовку его обращения к президенту России Владимиру Путину.

Об этом он сказал во время допроса в Оболонском райсуде Киева путем видеосвязи с аннексированным Крымом, сообщает "Укринформ".

"О том, что такое обращение (к Путину - ред.) готовится, я узнал непосредственно от Януковича. Он мне позвонил, это было в первой половине дня 1 марта, я находился в госпитале", - рассказывает Ильин.

По его словам Янукович сказал ему, что ситуация на юго-востоке Украины начинает выходить из-под контроля, что население начинает выражать недовольство действиями тех, кто захватил власть после Майдана.

"Он сказал, что никакой реакции со стороны стран - подписантов соглашения по мирному урегулированию пока нет. Потом, после определенного разговора между нами, он сообщил, что собирается обратиться к президенту РФ Путину с просьбой начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии. Спросил мое мнение, как я к этому отношусь, сказал, чтобы я посоветовался с какими-то помощниками, не спешил", – сказал Ильин.

По его словам, он по этому поводу еще общался с тогдашним командующим внутренних войск МВД Станиславом Шуляком, который сказал, что знает о подготовке такого обращения.

В то же время Ильин заявил, что полностью о сути обращения не был проинформирован.

На вопрос прокуроров о том, откуда ему звонил Янукович, Ильин ответил "не знаю". В то же время он отметил, что звонок принял на мобильный. Янукович, по его словам, "скорее всего, совершал звонок через интернет".

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на открытом внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 3 марта 2014 года заявил о получении президентом РФ датированного 1 марта обращения Виктора Януковича с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины ".

Генеральная прокуратура рассматривает это письмо как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича, дело в отношении которого рассматривает районный суд.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Януковичдело о госизмене
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