Экс-глава Генштаба: О подготовке обращения к Путину я узнал от Януковича

Экс-начальник Генштаба ВСУ и экс-командующий ВМС Юрий Ильин заявил, что 1 марта 2014 года обсуждал с Виктором Януковичем подготовку его обращения к президенту России Владимиру Путину.



Об этом он сказал во время допроса в Оболонском райсуде Киева путем видеосвязи с аннексированным Крымом, сообщает "Укринформ".



"О том, что такое обращение (к Путину - ред.) готовится, я узнал непосредственно от Януковича. Он мне позвонил, это было в первой половине дня 1 марта, я находился в госпитале", - рассказывает Ильин.



По его словам Янукович сказал ему, что ситуация на юго-востоке Украины начинает выходить из-под контроля, что население начинает выражать недовольство действиями тех, кто захватил власть после Майдана.



"Он сказал, что никакой реакции со стороны стран - подписантов соглашения по мирному урегулированию пока нет. Потом, после определенного разговора между нами, он сообщил, что собирается обратиться к президенту РФ Путину с просьбой начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии. Спросил мое мнение, как я к этому отношусь, сказал, чтобы я посоветовался с какими-то помощниками, не спешил", – сказал Ильин.



По его словам, он по этому поводу еще общался с тогдашним командующим внутренних войск МВД Станиславом Шуляком, который сказал, что знает о подготовке такого обращения.



В то же время Ильин заявил, что полностью о сути обращения не был проинформирован.



Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на открытом внеочередном заседании Совета Безопасности ООН 3 марта 2014 года заявил о получении президентом РФ датированного 1 марта обращения Виктора Януковича с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины ".



Генеральная прокуратура рассматривает это письмо как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича, дело в отношении которого рассматривает районный суд.



Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.