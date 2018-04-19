У Києві дозволять анонімно скаржитися на корупцію по телефону
Депутати Київської міської ради прийняли рішення створити антикорупційну "гарячу лінію".
Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.
Ця гаряча телефонна лінія дозволить жителям столиці анонімно повідомляти про випадки корупції у виконавчому органі Київради, райдержадміністраціях, комунальних підприємствах та установах місцевого рівня.
"Такі процедури існують у всьому цивілізованому світі, відтепер будуть і у нас. Нова система має забезпечити повну анонімність викривачам, гарантії збереження конфіденційної інформації, унеможливлює викривлення чи втрату особливої інформації, встановлює чіткий алгоритм розгляду повідомлень про корупцію і порядку передачі їх на розгляд поліції чи спеціалізованих антикорупційних органів. За три місяці система має повноцінно запрацювати", - заявив ініціатор відповідного рішення Андрій Осадчук.
Повідомлення на гарячу лінію можна буде відправляти усно або письмово.
Вони приймаються у робочі дні за розкладом роботи держустанов. У позаробочий час і в святкові та вихідні дні прийом дзвінків за телефоном гарячої лінії здійснюється за допомогою автовідповідача. Всі звернення за телефоном гарячої лінії записуються.
Передбачається, що результатом анонімних звернень ініціюватимуться відповідні перевірки і розслідування.