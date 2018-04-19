Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві дозволять анонімно скаржитися на корупцію по телефону

Четвер, 19 квітня 2018, 19:21

Депутати Київської міської ради прийняли рішення створити антикорупційну "гарячу лінію".

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Ця гаряча телефонна лінія дозволить жителям столиці анонімно повідомляти про випадки корупції у виконавчому органі Київради, райдержадміністраціях, комунальних підприємствах та установах місцевого рівня.

"Такі процедури існують у всьому цивілізованому світі, відтепер будуть і у нас. Нова система має забезпечити повну анонімність викривачам, гарантії збереження конфіденційної інформації, унеможливлює викривлення чи втрату особливої інформації, встановлює чіткий алгоритм розгляду повідомлень про корупцію і порядку передачі їх на розгляд поліції чи спеціалізованих антикорупційних органів. За три місяці система має повноцінно запрацювати", - заявив ініціатор відповідного рішення Андрій Осадчук.

Повідомлення на гарячу лінію можна буде відправляти усно або письмово.

Вони приймаються у робочі дні за розкладом роботи держустанов. У позаробочий час і в святкові та вихідні дні прийом дзвінків за телефоном гарячої лінії здійснюється за допомогою автовідповідача. Всі звернення за телефоном гарячої лінії записуються.

Передбачається, що результатом анонімних звернень ініціюватимуться відповідні перевірки і розслідування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Київ
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: