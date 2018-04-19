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В Киеве разрешат анонимно жаловаться на коррупцию по телефону

Четверг, 19 апреля 2018, 19:21

Депутаты Киевского городского совета приняли решение создать антикоррупционную "горячую линию".

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Эта горячая телефонная линия позволит жителям столицы анонимно сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киевсовета, райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня.

"Такие процедуры существуют во всем цивилизованном мире, отныне будут и у нас. Новая система должна обеспечить полную анонимность обличителям, гарантии сохранения конфиденциальной информации, делает невозможным искажение или потерю особой информации, устанавливает четкий алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядка передачи их на рассмотрение полиции или специализированных антикоррупционных органов. За три месяца система долна полноценно заработать", - заявил инициатор соответствующего решения Андрей Осадчук.

Сообщение на горячую линию можно будет отправлять устно или письменно.

Они принимаются в рабочие дни по расписанию работы госучреждений. В нерабочее время и в праздничные и выходные дни прием звонков по телефону горячей линии осуществляется с помощью автоответчика. Все обращения по телефону горячей линии записываются.

Предполагается, что результатом анонимных обращений будут инициироваться соответствующие проверки и расследования.

Украинская правда
Темы: Киевкоррупция
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