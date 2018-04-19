В Киеве разрешат анонимно жаловаться на коррупцию по телефону

Депутаты Киевского городского совета приняли решение создать антикоррупционную "горячую линию".

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Эта горячая телефонная линия позволит жителям столицы анонимно сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киевсовета, райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня.

"Такие процедуры существуют во всем цивилизованном мире, отныне будут и у нас. Новая система должна обеспечить полную анонимность обличителям, гарантии сохранения конфиденциальной информации, делает невозможным искажение или потерю особой информации, устанавливает четкий алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядка передачи их на рассмотрение полиции или специализированных антикоррупционных органов. За три месяца система долна полноценно заработать", - заявил инициатор соответствующего решения Андрей Осадчук.

Сообщение на горячую линию можно будет отправлять устно или письменно.

Они принимаются в рабочие дни по расписанию работы госучреждений. В нерабочее время и в праздничные и выходные дни прием звонков по телефону горячей линии осуществляется с помощью автоответчика. Все обращения по телефону горячей линии записываются.

Предполагается, что результатом анонимных обращений будут инициироваться соответствующие проверки и расследования.