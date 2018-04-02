Парубій: Треба негайно скасувати декларування для громадських активістів

Голова Верховної ради заявив, що у парламенті є два нових законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів, які депутати можуть розглянути вже у вівторок, 3 квітня.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради у понеділок.

"Нагадую, що минулого тижня ми узгодили, що першими питаннями порядку денного будуть питання е-декларування для громадських активістів та членів наглядових рад. Я власне виступив з ініціативою, щоб ці питання стояли першими на порядку денному цього тижня", - сказав Парубій.

За його словами, законопроекти, які були внесені на розгляд парламенту раніше і які розглядали у минулий четвер, вже втратили свою актуальність і тому апарат Верховної Ради напрацював новий документ, який складається з двох частин.

"Одна - це скасування е-декларування для громадських активістів і для іноземців, які входять у наглядові ради. І другий момент, не менш важливий - це декриміналізація осіб, які входять у цю категорію", - сказав голова ВР.

"Цей законопроект є вивірений і підготовлений. І сьогодні я проводив нараду з головами фракцій. І я закликав їх долучитися до підписання цього законопроекту і я прошу їх долучитися під час погоджувальної ради і сподіваюся, що цей проект буде підписаний керівниками фракцій", - додав він.

Парубій зазначив, що у депутатів була попередня домовленність, щоб антикорупційний комітет зібрався у понеділок і розглянув цей законопроект, а також проект закону, який у п'ятницю подала фракція "Батьківщина".

Він наголосив, що якщо комітет розгляне його у понеділок, то у вівторок, 3 квітня, депутати зможуть внести це питання до порядку денного Ради.

"Отже наголошую, що цей проект закону і скасовує е-декларування і вводить декриміналізацію для цієї категорії осіб, які мною були визначені - громадські антикорупційні діячі та іноземці, які входять до наглядових рад", - сказав спікер парламенту.

"Нагадаю, у п'ятницю документ був всім направлений і ваші аналітичні групи могли його вивчити. Сподіваюся, що ми вийдемо на позитивне рішення", - додав Парубій.

Він наголосив, що питання скасування е-декларування важливе, щоб "зняти внутрішню напругу" і зміцнити міжнародні партнерські контакти.

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".