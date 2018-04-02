Князєв оселився у "Фортеці", що належить МВС

Голова Нацполіції Сергій Князєв наприкінці 2017 році уклав договір про оренду помешкання у комлексі "Фортеця", який належить Міністерству внутрішніх справ.

Про це йдеться в його щорічній декларації за 2017 рік, зареєстрованій в Єдиному державному реєстрі.

Згідно з декларацією, угоду про оренду квартири площею 172,9 кв. м. (яка розташована на території Комплексу спеціальних об’єктів "Фортеця" МВС) укладено 29 грудня 2017 року. Умови оренди не вказуються.

Раніше проект "Схеми" повідомляв, що даний комплекс МВС розташований в Києві на вул. Вишгородській (20 хвилин на авто до центру столиці). На території комплексу, що має площу 70 гектарів, розташувались спеціальні об’єкти Міністерства внутрішніх справ, в тому числі й житлові будинки.

Таким чином, наприкінці 2017 року Князєв змінив місце проживання. Як вказано в його попередній річній декларації за 2016 рік, раніше він орендував квартиру в Києві площею 75 кв. м., яка належала дружині депутата Київської облради Леоніда Глиняного - Лілії Штімерлінг.

Що стосується нерухомості, що перебуває у власності Князєва, то впродовж 2017 року змін не відбулося.

Йому, як і раніше, належать земельні ділянки в Житомирській області (1000 кв. м., рік набуття 2015) та Києво-Святошинському районі Київської області (1000 кв. м., рік набуття 2013), квартира площею 79,9 кв. м. у Броварах (рік набуття 2013) та 25% квартири в Чабанах Київської області (рік набуття 2009, решта часток належить членам його родини, загальна площа 87,5 кв. м.).

Основним джерелом доходів Князєва в 2017 році була заробітна плата в Національній поліції. За рік як голова Національної поліції він одержав 1 577 497 грн. Для порівняння, в 2016 році він заробив на різних посадах у Нацполіції майже 440 тис. грн. (зокрема, одержав 221 932 грн. як керівник департаменту карного розшуку національної поліції та 214 258 грн. в ГУНП в Рівненській області).

Ще одним джерелом доходів Князєва в 2017 році стали гонорари в Національній академії внутрішніх справ. В 2017 році він зареєстрував 49 005 грн. Для порівняння, в 2016 році викладацька діяльність принесла йому 21 709 грн. Він також отримав 1200 грн соціальних виплат і 1812 гривень бонусних виплат від Приватбанку.

Князєв також має 1,25 мільйони гривень готівкою. У 2016 році він декларував готівкою 900 тис. грн.

Крім того, на його банківському рахунку з’явилися 204 тис. грн., яких не було задекларовано раніше. Кількість задекларованої іноземної валюти, яку він зберігає готівкою, не змінилася: 8 тис. доларів та 8 тис. євро.

У такі розділи декларації, як транспортні засоби, інше рухоме майно, цінні папери тощо Князєв не заніс жодних даних (аналогічна ситуація була торік). Він також не має жодних фінансових зобов’язань.

Як пізніше розповіли "Українській правді" в Нацполіції, відомче житло "Фортеці" Князєв орендує в МВС на період виконання обов'язків. Вартість оренди – 25 гривень за квадратний метр.

Князєв був призначений головою Нацополіції в лютому 2017 року.

Раніше у 2016 році ЗМІ повідомляли, що у цьому комплекті жив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Тоді директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомляв, що комплекс "Фортеця" може використовуватися як тимчасовий віддалений спецпункт управління МВС. Також його використовують для тимчасового проживання співробітників.