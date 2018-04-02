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У Нацполіції розповіли, скільки Князєв платить за "Фортецю"

Понеділок, 2 квітня 2018, 17:47
У Нацполіції розповіли, скільки Князєв платить за Фортецю

Голова Нацполіції Сергій Князєв орендує в МВС відомче житло Комплексу спецоб'єктів "Фортеця" на період виконання обов'язків.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Вартість оренди, вказана у договорі, становить 25 гривень за квадратний метр", – пояснив речник.

За його словами, це ставка оренди, яка встановлюється і вираховується державою, зокрема, профільними міністерствами та відомствами.

"На момент укладання договору оренди житла, це помешкання, площею 172 кв. метри, було найменшим з усіх, вільних для заселення", – зазначив Тракало.

Він додав, що крім орендної плати Князєв також сплачує комунальні послуги.

середньому за зиму голова Національної поліції сплачував за комуналку від 10 до 15 тисяч гривень на місяць", – уточнив Тракало.

Раніше стало відомо, що Князєв наприкінці 2017 році уклав договір про оренду помешкання у комлексі "Фортеця", який належить МВС.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, УП

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Теми: Князєв Сергій
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