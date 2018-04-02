У Нацполіції розповіли, скільки Князєв платить за "Фортецю"

Голова Нацполіції Сергій Князєв орендує в МВС відомче житло Комплексу спецоб'єктів "Фортеця" на період виконання обов'язків.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.



"Вартість оренди, вказана у договорі, становить 25 гривень за квадратний метр", – пояснив речник.

За його словами, це ставка оренди, яка встановлюється і вираховується державою, зокрема, профільними міністерствами та відомствами.

"На момент укладання договору оренди житла, це помешкання, площею 172 кв. метри, було найменшим з усіх, вільних для заселення", – зазначив Тракало.

Він додав, що крім орендної плати Князєв також сплачує комунальні послуги.

"У середньому за зиму голова Національної поліції сплачував за комуналку від 10 до 15 тисяч гривень на місяць", – уточнив Тракало.

Раніше стало відомо, що Князєв наприкінці 2017 році уклав договір про оренду помешкання у комлексі "Фортеця", який належить МВС.