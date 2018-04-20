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Пентагон витратить $ 1 млрд на розробку гіперзвукової ракети

П'ятниця, 20 квітня 2018, 06:09

Військово-повітряні сили США замовили розробку гіперзвукової крилатої ракети

Про це пише Independent.

Військово-повітряні сили США замовили розробку гіперзвукової крилатої ракети оборонному гіганту Lockheed Martin.

Якщо гіперзвукову зброю буде успішно розроблено, Lockhead Martin може заробити до 928 мільйонів доларів.

Як повідомляється, ВПС США заявили про це незабаром після того, як глава стратегічного командування США генерал Джон Хітенс попередив американських сенаторів про те, що у країни на даний час немає "ніякого захисту" від гіперзвукових ракет.

"І Росія, і Китай активно використовують гіперзвукові можливості. Ми спостерігали, як вони перевіряють ці можливості", - сказав він на слуханнях у сенаті минулого місяця.

За кілька днів до цього, 1 березня, в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін оголосив про створення в Росії гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу "Кинджал". Він стверджує, що його ракета обладнана ядерною енергоустановкою і має необмежену дальність польоту і можливості обходу систем ПРО.

Теми: СШАзброя
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