Пентагон потратит $ 1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты

Об этом пишет Independent.

Военно-воздушные силы США заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты оборонному гиганту Lockheed Martin.

Если гиперзвуковое оружие будет успешно разработано, Lockhead Martin может заработать до 928 миллионов долларов.

Как сообщается, ВВС США заявили об этом вскоре после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хитенс предупредил американских сенаторов о том, что у страны в настоящее время нет "никакой защиты" от гиперзвуковых ракет.

"И Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности", - сказал он на слушаниях в сенате в прошлом месяце.

За несколько дней до этого, 1 марта, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Он утверждает, что его ракета оборудована ядерной энергоустановкой и имеет неограниченную дальность полета и возможности обхода систем ПРО.