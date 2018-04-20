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Парубій назвав Гройсмана "ефективним менеджером"

П'ятниця, 20 квітня 2018, 09:41
Парубій назвав Гройсмана ефективним менеджером

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає питання відставки уряду небезпечним, а Володимира Гройсмана – ефективним керівником уряду.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо імовірності відставки уряду Гройсмана, спікер зазначив, що є певні сили, які "після того, як можливий сценарій дочасних виборів виявився їм нереальним, підіймають питання сьогодні про можливу відставку прем'єр-міністра".

"Є такі люди, я цього не буду приховувати, я вважаю, що це теж питання, яке на сьогодні для країни є небезпечним", – зазначив Парубій.

"Я скажу свою позицію: я вважаю Володимира Гройсмана ефективним менеджером, який, здобувши досвід у Вінниці в місцевому самоврядуванні, сьогодні оптимально виконує свої обов'язки прем'єр-міністра України", – заявив керівник парламенту.

Він наголосив, що вважає Гройсмана "ефективним прем'єр-міністром".

Парубій висловив думку, що якщо нині у парламенті розпочати такі процеси, як це було колись щодо Арсенія Яценюка, коли "два місяці парламент просто перевертало для того, щоб зняти прем'єр-міністра, – якщо сьогодні цей процес розпочати, це буде не на добро Україні".

"Тому я думаю, що цей сценарій теж не буде мати будь-якої перспективи", – сказав він.

Голова ВР також запевнив, що Гройсман у відставку не збирається.

"Він планує працювати, працювати важко, системно той період, який нам відведений до кінця каденції", – додав спікер.

Теми: ПарубійГройсманКабінет міністрівВерховна Рада
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