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Парубий назвал Гройсмана "эффективным менеджером"

Пятница, 20 апреля 2018, 09:41
Парубий назвал Гройсмана эффективным менеджером

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает вопрос отставки правительства опасным, а Владимира Гройсмана – эффективным руководителем правительства.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1", сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о вероятности отставки правительства Гройсмана, спикер отметил, что есть определенные силы, которые "после того, как возможный сценарий досрочных выборов оказался им нереальным, поднимают вопрос сегодня о возможной отставке премьер-министра".

"Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на сегодня для страны опасен", – отметил Парубий.

"Я скажу свою позицию: я считаю Владимир Гройсман эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины", – заявил руководитель парламента.

Он подчеркнул, что считает Гройсман "эффективным премьер-министром".

Парубий высказал мнение, что если сейчас в парламенте начать такие процессы, как это было когда-то с Арсением Яценюка, когда "два месяца парламент просто переворачивало для того, чтобы снять премьер-министра, – если сегодня этот процесс начать, это будет не на благо Украины".

"Поэтому я думаю, что этот сценарий тоже не будет иметь какой-либо перспективы", – сказал он.

Глава ВР также заверил, что Гройсман в отставку не собирается.

"Он планирует работать, работать трудно, системно тот период, который нам отведен до конца каденции", – добавил спикер.

Темы: ПарубийГройсманКабинет министровВерховная Рада
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