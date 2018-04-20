Парубий назвал Гройсмана "эффективным менеджером"

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает вопрос отставки правительства опасным, а Владимира Гройсмана – эффективным руководителем правительства.



Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1", сообщает УНИАН.



Отвечая на вопрос о вероятности отставки правительства Гройсмана, спикер отметил, что есть определенные силы, которые "после того, как возможный сценарий досрочных выборов оказался им нереальным, поднимают вопрос сегодня о возможной отставке премьер-министра".



"Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на сегодня для страны опасен", – отметил Парубий.



"Я скажу свою позицию: я считаю Владимир Гройсман эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины", – заявил руководитель парламента.



Он подчеркнул, что считает Гройсман "эффективным премьер-министром".



Парубий высказал мнение, что если сейчас в парламенте начать такие процессы, как это было когда-то с Арсением Яценюка, когда "два месяца парламент просто переворачивало для того, чтобы снять премьер-министра, – если сегодня этот процесс начать, это будет не на благо Украины".



"Поэтому я думаю, что этот сценарий тоже не будет иметь какой-либо перспективы", – сказал он.



Глава ВР также заверил, что Гройсман в отставку не собирается.



"Он планирует работать, работать трудно, системно тот период, который нам отведен до конца каденции", – добавил спикер.