Прокуратура повернула готель "Феофанія" в держвласність

Прокуратура Києва через суд повернула у держвласність готельно-ресторанний комплекс "Феофанія" вартістю 182 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"До державної власності витребувано нерухоме майно – готель "Феофанія" та ресторан готелю "Феофанія", загальною площею 6620,7 кв.м та вартістю більше 182 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Господарський суд міста Києва зобов’язав витребувати спірне майно у державну власність на користь Національної академії наук України.

Комплекс розташований на вулиці Метрологічній, 14-Б у Києві, він вибув у приватну власність на підставі скасованого рішення суду від 2004 року.

У 2013 році приватне підприємство зареєструвало "Феофанію" за собою на праві власності на підставі судового рішення від третього березня 2004 року.

З’ясувалося, що це рішення суду ще у листопаді 2011 року було скасоване Апеляційним судом Києва.

В січні 2018 року до господарського суду столиці було подано позов про повернення у державну власність столичного готелю "Феофанія" з рестораном.

Раніше "Феофанія" належала приватному підприємству "ГК Феофанія".