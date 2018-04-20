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Прокуратура вернула отель "Феофания" в госсобственность

Пятница, 20 апреля 2018, 10:43
Прокуратура вернула отель Феофания в госсобственность

Прокуратура Киева через суд вернула в госсобственность гостинично-ресторанный комплекс "Феофания" стоимостью 182 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"К государственной собственности истребовано недвижимое имущество  –  гостиницу "Феофания" и ресторан гостиницы "Феофания", общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью более 182 млн грн", - говорится в сообщении.

Хозяйственный суд Киева обязал истребовать спорное имущество в государственную собственность в пользу Национальной академии наук Украины.

Комплекс расположен на улице Метрологической, 14-Б в Киеве, он выбыл в частную собственность на основании отмененного решения суда от 2004 года.

В 2013 году частное предприятие "ГК Феофания" зарегистрировало "Феофанию" за собой на праве собственности на основании судебного решения от третьего марта 2004 года.

Выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева.

В январе 2018 году до хозяйственного суда столицы был подан иск о возвращении в государственную собственность столичной гостиницы "Феофания" с рестораном.

Ранее "Феофания" принадлежала частному предприятию "ГК Феофания".

Украинская правда

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