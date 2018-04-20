На Донбасі загинув український військовий

В зоні АТО внаслідок обстрілу бойовиків один український військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув. Ще один наш захисник - зазнав поранення. Йому надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зранку в штабі АТО повідомляли, що двоє українських бійців отримали поранення.

Також там наголосили, що від початку доби окупанти 8 разів обстрілювали позиції сил АТО із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

"На Донецькому напрямку обстріляли позиції неподалік Лебединського із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" (випустили 40 реактивних снарядів). Обстріл почався близько шостої години ранку та тривав понад годину," - повідомили в АТО.

Також в районі Широкиного й Попасної бойовики здійснили обстріл з 122 мм артилерійських систем. Міномети калібру 120 мм ворог застосував по захисниках Новотроїцького, Водяного та Широкиного.

Минулої доби російсько-окупаційні війська 35 разів обстрілювали позиції ЗСУ.