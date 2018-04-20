На Донбассе погиб украинский военный
В зоне АТО в результате обстрела боевиков один украинский военный погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В результате вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один наш защитник - получил ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Утром в штабе АТО сообщали, что двое украинских бойцов получили ранения.
Также там отметили, что с начала суток оккупанты 8 раз обстреливали позиции сил АТО с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.
"На Донецком направлении обстреляли позиции неподалеку Лебединского с реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (выпустили 40 реактивных снарядов). Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа", - сообщили в АТО.
Также в районе Широкино и Попасной боевики совершили обстрел из 122 мм артиллерийских систем. Минометы калибра 120 мм враг применил по защитниках Новотроицкого, Водяного и Широкино.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции ВСУ.