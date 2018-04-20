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На Донбассе погиб украинский военный

Пятница, 20 апреля 2018, 11:13

В зоне АТО в результате обстрела боевиков один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один наш защитник - получил ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Утром в штабе АТО сообщали, что двое украинских бойцов получили ранения.

Также там отметили, что с начала суток оккупанты 8 раз обстреливали позиции сил АТО с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

"На Донецком направлении обстреляли позиции неподалеку Лебединского с реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (выпустили 40 реактивных снарядов). Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа", - сообщили в АТО.

Также в районе Широкино и Попасной боевики совершили обстрел из 122 мм артиллерийских систем. Минометы калибра 120 мм враг применил по защитниках Новотроицкого, Водяного и Широкино.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции ВСУ.

Украинская правда
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